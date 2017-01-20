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19:49
20 января 2017
просмотры: 123

Пьяный пермяк вызвал скорую и избил врачей

567
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Житель Верещагинского района Пермского края  вызвал на дом скорую помощь. На вызов приехали две женщины-фельдшера 44 и 59 лет. Когда они зашли, мужчина сидел за столом и распивал спиртное. Одна из врачей начала замерять ему давление. По окончанию процедуры мужчина неожиданно напал на нее, несколько раз ударив по лицу, передает URA.Ru. Затем он ударил вторую женщину. У пострадавших были зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. У одной из них резко поднялось давление. О произошедшем женщины сообщили на подстанцию и диспетчер вызвал по адресу полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

19:57
20 января 2017
просмотры: 123

Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа

567
19:35
20 января 2017
просмотры: 123

В Венесуэле инфляция составила 800%

567
19:18
20 января 2017
просмотры: 123

Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы

567
19:11
20 января 2017
просмотры: 123

В Выборге водителя убили из-за конфликта на дороге

567
18:58
20 января 2017
просмотры: 123

Противники Трампа начали громить магазины (видео)

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18:52
20 января 2017
просмотры: 123

Жительница Псковской области убила подругу из-за общего мужчины

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18:16
20 января 2017
просмотры: 123

В пригороде Парижа взорвался дом

567
17:57
20 января 2017
просмотры: 123

В США началась инаугурация Трампа (видео)

567
17:51
20 января 2017
просмотры: 123

Шипулин одержал первую победу в сезоне

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17:46
20 января 2017
просмотры: 123

Москвич умер во время купаний на Крещение

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