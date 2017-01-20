Пьяный пермяк вызвал скорую и избил врачей

Житель Верещагинского района Пермского края вызвал на дом скорую помощь. На вызов приехали две женщины-фельдшера 44 и 59 лет. Когда они зашли, мужчина сидел за столом и распивал спиртное. Одна из врачей начала замерять ему давление. По окончанию процедуры мужчина неожиданно напал на нее, несколько раз ударив по лицу, передает URA.Ru. Затем он ударил вторую женщину. У пострадавших были зафиксированы синяки, ссадины и ушибы. У одной из них резко поднялось давление. О произошедшем женщины сообщили на подстанцию и диспетчер вызвал по адресу полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

