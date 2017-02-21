Вологжанин случайно заживо сжег двух человек

Правоохранительные органы Вологодской области расследуют случай поджога, в результате которого погибли два человека и еще один получил тяжелые ранения. Предполагаемый преступник задержан.

Следователи считают, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похулиганить и поджег заброшенный, как он решил, дом. Оказалось, что внутри находились три человека. Сотрудники регионального управления Следственного комитета России устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям, передает Flashnord.