Вологжанин случайно заживо сжег двух человек

Правоохранительные органы Вологодской области расследуют случай поджога, в результате которого погибли два человека и еще один получил тяжелые ранения. Предполагаемый преступник задержан.
Следователи считают, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил похулиганить и поджег заброшенный, как он решил, дом. Оказалось, что внутри находились три человека. Сотрудники регионального управления Следственного комитета России устанавливают причастность задержанного к другим подобным преступлениям, передает Flashnord.
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