Поморам доплачивают за охоту на волков

Губернатор Архангельской области распорядился выделить из бюджета один миллион рублей. Эти деньги должны пойти на вознаграждение охотникам, которые добывают волков на территории региона, передает Flashnord. Практика выплат премий началась в области с 2015 года, когда в местных лесах насчитали более двух тысяч этих опасных хищников. За каждого добытого волка выплачивают десять тысяч рублей.
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