Девочка-вундеркинд придумала теорему для выигрыша в лотерею

Кубанская 15-летняя школьница Валерия Мацокина нашла новый подход к решению задач из области теории вероятностей. С помощью выведенной ею теоремы можно даже рассчитать выигрыш в лотерею.

Девочка-вундеркинд из Анапы призналась, что во всем ищет математическую закономерность. С помощью доказанной теоремы Валерии задачи с большим количеством данных теперь можно решить за минуты. У нее есть идеи и для других проектов, но для них необходимо оборудование.

Девочка уже защитила свою работу перед авторитетными математиками края. По словам доцента кафедры вычислительной математики и информатики Кубанского университета Григория Кравченко, применение теоремы выходит далеко за рамки решения детских задач. В частности, с ее помощью нее можно рассчитать выигрыш в игре.

"Можно оценить вероятность выигрыша, вероятность проигрыша. Нельзя сказать, что вы стопроцентно предскажите результат, но если вы научитесь строить соответствующую вероятность, то в большой серии игр вы можете построить стратегию так, что вы будете в выигрыше", – цитирует преподавателя Life.ru. Он отметил, что теорема может применяться при оценке вероятности событий, при построении различных моделей, которые широко используются в технике, экономике и медицине.

Более того, математики настолько заинтересовались работой школьницы, что не исключают возможности внедрить теорему девочки в курс лекций университета. В свою очередь мама Валерии Наталья Шевченко рассказала, что девочка все свободное время посвящает науке. Причем, не только математике. Школьница еще интересуется физикой, химией и биологией. Она планирует изобрести новую диагностику вирусов.