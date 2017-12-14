В поле под Челябинском нашли мертвого младенца

В поле недалеко от села Дуванкуль Увельского района Челябинской области обнаружено тело новорожденного, передает URA.RU. Следователи выясняют причины гибели младенца и разыскивают его мать. Установлено, что ребенок родился живым. Расследование дела находится на контроле у руководства регионального управления Следственного комитета.
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