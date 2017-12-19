Челябинск накрыл опасный смог

В течение ближайших суток над Челябинском сохранится опасный смог, который может повлиять на состояние здоровья горожан, передает URA.RU. Людям с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и легких, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи посоветовали запастись лекарствами и строго выполнять все предписания. Жителям города рекомендовали как можно меньше бывать на улице, отказаться от занятий спортом на открытых площадках и по возможности не пользоваться личным транспортом.