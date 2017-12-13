Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео

На Садовой улице в подмосковном Королеве столкнулись автокран и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали два человека, они были доставлены в реанимацию, передает "Подмосковье сегодня". На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Мне показалось, что виноват кран, он на вторую полосу выезжать начал и не увидел автобус", – отметил один из свидетелей. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.
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