Последствия страшной аварии с автобусом под Москвой сняли на видео

На Садовой улице в подмосковном Королеве столкнулись автокран и пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали два человека, они были доставлены в реанимацию, передает "Подмосковье сегодня". На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Мне показалось, что виноват кран, он на вторую полосу выезжать начал и не увидел автобус", – отметил один из свидетелей. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.