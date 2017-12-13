На Камчатке произошло землетрясение

В Усть-Камчатском районе Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, передает RT. Его эпицентр находился на глубине 88 километров в 78 километрах на юго-восток от поселка Ключи, в 106 километрах на восток от поселка Козыревск, сообщили в региональном филиале геофизической службы Российской академии наук. В результате подземных толчков никто не пострадал, отметили в региональном управлении МЧС.

