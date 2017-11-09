Бездушные вандалы разворовали памятник жертвами теракта над Синаем

Обрушение дома в Ижевске Умерла дочь Гурченко Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзив Дом-2

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Четверг 9 ноября
Лента новостей
22:05
Мажоры прокатились по пешеходной зоне в Царицыно (видео)
21:56
Успех первых топ-моделей из России
21:31
Тайные спонсоры осчастливили Собчак на 900 миллионов
21:18
Билан откровенно рассказал о своем здоровье
21:06
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
20:50
Бородину выгоняют из "Дома-2"
20:39
На концерте Пелагеи произошло ЧП
20:25
Российская модель показала свое тело во всей красе
20:03
Донбасс обзавелся своим музыкальным шоу
19:24
Джигарханян стал участником чудовищной провокации
19:08
Собирающие биоданные россиян США озаботили Захарову
19:02
Зачем Трампу встреча с Путиным
18:56
Как интерьер дома влияет на отношения
18:52
NASA опубликовало шокирующие красотой снимки Юпитера
17:46
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
17:44
Новое доказательство болезни Трампа
17:35
В Москве объявлено экстренное предупреждение
16:50
Лучшие фокусники мира
16:31
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
16:21
У Собчак выявили большие проблемы с логикой
16:08
Навке досталось за оскорбление одиноких женщин
15:54
Как воспитывать детей
15:53
Участник "Дома-2" изувечил любовника Рапунцель из-за похабной шутки
15:50
Когда для пассажиров откроют станцию метро "Ховрино"
15:36
Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
15:19
Мертвую Королеву увезли в черном пакете
15:16
Лондон в шоке от вторжения России
15:10
"Грешницу" Собчак призвали к покаянию
15:03
Оплеванная жена Джигарханяна о своей тяжелой болезни
14:48
Миллионам пользователей Word грозит опаснейший вирус
14:45
МКАД перекрыли из-за загоревшейся "Газели"
14:42
Захарова послала двоечника Порошенко к Лермонтову
14:35
Малахов после близости предал дочь Королевой
14:34
"Случай особенный": Песков назвал Мару Багдасарян одиозной
14:30
Дана Борисова позвала известного певца в свою наркоклинику
14:24
Поташев проучил дерзкого студента (видео)
14:16
Украина хочет пролить реки крови в Донбассе
13:56
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
13:37
Имущество Кирилла Серебренникова арестовано судом
13:32
Выскочке Трампу преподали урок в Китае
13:31
Курганского "каннибала" выкрали ради шоу на Первом канале
13:26
Украинское телевидение захлестнули скандалы
13:25
Массаж шеи грозит инсультом
13:24
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
13:16
Фестиваль Organ Reframed представит современные произведения для органа
13:13
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
13:00
Соловьев рассказал о трибунале для Собчак
12:56
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
12:47
В Москве загорелся теплоход
12:28
"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
12:27
Где самые доступные квартиры в России
12:24
Алкоголь провоцирует развитие рака
12:17
Джигарханян отказался мириться с ушлой женой
12:09
Как понять предзнаменования снов
12:03
Навка задавила известную певицу своим шиком
11:57
В МВД полетели головы из-за миллиардера Захарченко
11:53
Мальчик шокировал умением поворачивать голову на 180 градусов
11:47
"Марсианин Бориска" из России завел ученых в тупик
11:46
Уборщица украла из ресторана в центре Москвы вилки и ложки на 500 евро
11:37
Бородина в шоке от затяжного конфликта с Бузовой
11:24
Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
11:15
Выигравший полмиллиарда россиянин не выходит на связь
11:09
Украина превратилась в "чемодан без ручки"
10:58
У звезды "Уральских пельменей" сдали нервы из-за больной дочери
10:48
В метро Москвы задержали юношу с компонентами бомбы
10:46
Мария Миронова сблизилась с Дмитрием Нагиевым
10:37
Названа дата встречи Путина и Трампа
10:29
Раскрыт главный секрет счастья человека
10:28
Горе и несчастья преследовали актрису Юнникову
10:11
Генетики оправдали курильщиков
10:06
В Москве появятся речные кабриолеты
09:56
Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой
09:42
Названы самые популярные эротические фантазии
09:41
Полицейского упекли в тюрьму за сломанный хулигану нос
09:16
После пожара в коллекторе Службы внешней разведки нашли три трупа
09:02
Кончаловский неожиданно повел себя в секс-скандале
08:58
Раскрыты проблемы в отношениях Дональда Трампа и Меланьи
08:44
Разработана антиинвалидная диета
08:35
Больной ВИЧ Чарли Шин изнасиловал ребенка
08:26
Перед смертью Королева встретилась с Малаховым
08:17
Собчак сделала антироссийское заявление
08:00
Умерла актриса из фильма о Джеймсе Бонде
22:04
Последние минуты жизни Королевой попали на видео
22:01
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
22:01
Бывшая жена Джигарханяна прошлась по Цымбалюк-Романовской
21:48
Беременная Исинбаева перестала прятать живот
21:36
Региональный опыт Турчака будет востребован в Совфеде
21:33
Как Марьянов мог избежать трагической смерти
21:05
Бузова показала свадебное платье
21:00
За что Королева всю жизнь ненавидела Гурченко
20:54
Тарасова с Костенко поймали на лжи
20:43
Украина грозит России воздушным вторжением
20:39
Садальский пожалел умершую Королеву
20:20
Безумные регионы: депутата лишили полномочий за убийство
19:56
Спасатели освободили застрявшую в заборе косулю
19:47
Под Ярославлем автобус с детьми попал в ДТП
19:36
Америке предсказали жуткую гибель
19:29
Россияне массово избавляются от iPhone X
19:09
Пригожин поставил крест на "Евровидении"
19:05
На рынке на севере Москвы произошел пожар
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями
Сбежавшая жена Джигарханяна экстренно госпитализирована в Киеве
Молодую супругу Джигарханяна поймали на лжи Малахову
Больная Королева умерла в подъезде
Пугачева в вызывающем мини бросилась на лед после страстного поцелуя
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Регионы

Бездушные вандалы разворовали памятник жертвами теракта над Синаем

Место катастрофы российского A321. Фото: wikipedia.org
Широкий общественный резонанс вызвала история, произошедшая во Всеволжске. Вандалы похитили ели. высаженные у мемориала жертвам крушения Airbus 321 в небе над Синайским полуостровом.
прочитано 462 раза

Перед плитой с именами погибших пассажиров рокового рейса были высажены 25 небольших елей особой породы – в память о погибших в катастрофе детях. Погибших взрослых символизируют клены. Россиян ошарашила новость, что у каких-то беспринципных вандалов поднялась рука на то, чтобы выкорчевать деревца.

ПО ТЕМЕ

Жертв A321 ограбили после крушения

Куда террористы заложили бомбу для взрыва A321

Причем злоумышленники ждали не долго. "31 октября состоялось открытие Сада памяти, я приехала туда 4 ноября с родственниками погибшего экипажа. Вот тогда и заметила, что елей не хватает. Выходит, и недели не прошло, как их высадили", – цитирует "Московский комсомолец" председателя совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирину Зайцеву.

Впрочем, такому повороту она не сильно удивилась. "Это банальная история, такое у нас происходит сплошь и рядом. Удивляться нечему. Я могу только развести руками", – заметила Ирина Зайцева. Школа, в которой работает директор, с подобными проявлениями вандализма сталкивается постоянно.

"Мы не успеваем у себя на участке высадить растения, как на следующий день местные жители все выкапывают. Вандализм, разрушение стали нормой в нашем обществе. Люди считают, что имеют право украсть чужое, а потом спокойно это продать. Воруют абсолютно все", – констатировала председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268".

Общественное возмущение, поднявшееся по всей стране после того, как стало известно об этой истории, ситуацию не исправит, опасается она. "Кто-то из родственников погибших, когда узнал о неприятности, сказал: "Сейчас, пока земля не замерзла, деревья выкопали, а к Новому году, наверное, пилить начнут". Что еще можно ждать от общества, которое потеряло совесть и стыд?", – заметила Ирина Зайцева.

Не помогут и камеры с охраной. "Люди должны сами понимать, что такие объекты не нужно охранять, им нужно преклоняться. Это ведь наша память. Разве кому-то недостаточно, что жизни наших детей забрали?", – уверена Ирина Зайцева.

Вскоре на месте украденных будут высажены новые деревья – организаторы заранее закупили их больше на случай, если какая-то из елочек не переживет зиму. "Самое обидное, что весь этот ужас случился как раз на очередную годовщину трагедии", – заметила председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268".

Автор: Геннадий Куприянов9 ноября 2017, 21:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Родные пассажиров A321 в состоянии шока

567

комментарии

Политика

Зачем Трампу встреча с Путиным
Осмелевший Порошенко получил нагоняй от Запада
В Донбассе сделали заявление о возвращении в состав Украины
У Собчак выявили большие проблемы с логикой

Шоу-бизнес

Королеву похоронят в могиле Гурченко
Бородину выгоняют из "Дома-2"
Билан откровенно рассказал о своем здоровье
Джигарханян стал участником чудовищной провокации

Проишествия

Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи
У наивной москвички выманили 120 тысяч "на подарки"
Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро

Lifestyle

"Это все враги Путина": Калягин высказался о "деле Серебренникова"
Возмутительное видео сорванного спектакля с голым актером
Мускулистого актера из рекламы Old Spice схватили за пенис
Звезда фильма "Любовь и голуби" учится ходить
Шоу-бизнес

Тарасова с Костенко поймали на лжи

Они не смогли разобраться, кто кого пригласил на мюзикл
Шоу-бизнес

Кончаловский неожиданно повел себя в секс-скандале

Прославленный режиссер дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

У звезды "Уральских пельменей" сдали нервы из-за больной дочери

Крик души Иланы Юрьевой
Шоу-бизнес

Кошмарный вид умершей Королевой объяснили частыми запоями

Поводов приложиться к бутылке у дочери Гурченко было достаточно

Гороскоп

Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года
Названа причина развода Хаматовой с мужем

Фоторепортажи

Российская модель показала свое тело во всей красе
Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура"
Навка задавила известную певицу своим шиком
Оскандалившаяся Летучая спрятала живот под широкой кофтой

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Бездушные вандалы разворовали памятник жертвами теракта над Синаем
При взрыве в девятиэтажке в Ижевске погиб ребенок
Безумные регионы: депутат подглядывал в общественных туалетах
Отчим убил ребенка за отказ садиться на горшок
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru