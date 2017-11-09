Бездушные вандалы разворовали памятник жертвами теракта над Синаем

Широкий общественный резонанс вызвала история, произошедшая во Всеволжске. Вандалы похитили ели. высаженные у мемориала жертвам крушения Airbus 321 в небе над Синайским полуостровом.

Перед плитой с именами погибших пассажиров рокового рейса были высажены 25 небольших елей особой породы – в память о погибших в катастрофе детях. Погибших взрослых символизируют клены. Россиян ошарашила новость, что у каких-то беспринципных вандалов поднялась рука на то, чтобы выкорчевать деревца.

Причем злоумышленники ждали не долго. "31 октября состоялось открытие Сада памяти, я приехала туда 4 ноября с родственниками погибшего экипажа. Вот тогда и заметила, что елей не хватает. Выходит, и недели не прошло, как их высадили", – цитирует "Московский комсомолец" председателя совета благотворительного фонда "Рейс 9268" Ирину Зайцеву.

Впрочем, такому повороту она не сильно удивилась. "Это банальная история, такое у нас происходит сплошь и рядом. Удивляться нечему. Я могу только развести руками", – заметила Ирина Зайцева. Школа, в которой работает директор, с подобными проявлениями вандализма сталкивается постоянно.

"Мы не успеваем у себя на участке высадить растения, как на следующий день местные жители все выкапывают. Вандализм, разрушение стали нормой в нашем обществе. Люди считают, что имеют право украсть чужое, а потом спокойно это продать. Воруют абсолютно все", – констатировала председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268".

Общественное возмущение, поднявшееся по всей стране после того, как стало известно об этой истории, ситуацию не исправит, опасается она. "Кто-то из родственников погибших, когда узнал о неприятности, сказал: "Сейчас, пока земля не замерзла, деревья выкопали, а к Новому году, наверное, пилить начнут". Что еще можно ждать от общества, которое потеряло совесть и стыд?", – заметила Ирина Зайцева.

Не помогут и камеры с охраной. "Люди должны сами понимать, что такие объекты не нужно охранять, им нужно преклоняться. Это ведь наша память. Разве кому-то недостаточно, что жизни наших детей забрали?", – уверена Ирина Зайцева.

Вскоре на месте украденных будут высажены новые деревья – организаторы заранее закупили их больше на случай, если какая-то из елочек не переживет зиму. "Самое обидное, что весь этот ужас случился как раз на очередную годовщину трагедии", – заметила председатель совета благотворительного фонда "Рейс 9268".