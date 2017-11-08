Пенсионерка заживо сожгла новорожденную внучку в печи

Жуткая трагедия произошла в селе в Северо-Казахстанской области. 62-летняя местная жительница заживо сожгла свою новорожденную внучку.

Известно, что пенсионерка Любовь Русалиева раздела малышку, которой не было еще и месяца, и положила в печку, где заранее развела огонь. После этого женщина наблюдала за мучительной смертью младенца.

Что толкнуло пенсионерку на жуткое убийство внучки, пока не известно. На момент трагедии матери ребенка дома не было – она за чем-то срочно отлучилась, передает телеканал KTKnews.

Русалиева арестована. Ей предстоит пройти несколько судебно-медицинских экспертиз, в том числе психиатрическую.

По словам соседей, злоумышленница злоупотребляла алкоголем, однако перед самой трагедией решила бросить пагубную привычку. Пенсионерка проживала в доме вместе с приемной дочерью и двумя ее детьми.

Аналогичная трагедия произошла в Хакасии в феврале прошлого года. Женщина в состоянии алкогольного опьянения заживо сожгла в печи своего новорожденного ребенка.

Под утро мальчик заплакал. Подозреваемая, взяв его на руки, выронила, после чего засунула в еще не прогоревшую печь. Смерть ребенка наступила на месте происшествия.