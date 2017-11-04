В Крыму произошла жуткая авария

Днем 4 ноября на въезде в поселок Аджимушкай рядом с Керчью случилось ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля.

В результате происшествия погиб шестилетний мальчик. Среди пострадавших: девять человек, в том числе ребенок, он находится в реанимации, передает РИА Новости. На месте случившегося работают экстренные службы региона.