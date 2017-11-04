Чеченские шутники подарили Кадырову iPhone X

Члены команды КВН NK Production сделали главе Чеченской Республике Рамзану Кадырову необычный подарок. Ему вручили iPhone X, продажи которого в России стартовали 3 ноября.

"Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине!" – написал Кадыров на своей странице в социальной сети Instagram. Победителя определит республиканское Министерство по делам молодежи.

