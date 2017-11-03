Рабочий зарезал дилера после смерти дочери от наркотиков

Октябрьский суд Красноярска приговорил 58-летнего рабочего к трем годам лишения свободы, передает РИА ФАН. Мужчина был признан виновным в убийстве. Следствию удалось восстановить картину произошедшего.

В один из дней мужчина заметил, что его дочь заперлась в ванной и не открывает дверь. Оказалось, что она пребывала в состоянии тяжелейшего наркотического опьянения. Врачам удалось спасти девушку, однако уже на следующий день все повторилось и несчастная скончалась. Выяснив, что наркотик его дочери продал сосед, мужчина ударил его ножом в сердце.