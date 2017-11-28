Летевший в Екатеринбург пьяный пассажир устроил дебош

На борту самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Благовещенска в Екатеринбург, случилось ЧП. Пьяный пассажир начал хулиганить, нецензурно выражаться и угрожать экипажу.
Нарушителя спокойствия пришлось связать скотчем и ремнями безопасности. Дебошира передали полиции в аэропорту Кольцово, пишет "Газета.ru" со ссылкой на "Интерфакс".
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