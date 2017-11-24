Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа

В Самаре автомобиль местного жителя кто-то систематически оплевывал и пачкал краской. Хулигана отследили с помощью камер видеонаблюдения, установленных в подъездах.

На видео попал момент, как на припаркованный во дворе на Пензенской улице автомобиль дважды плюет мужчина. Определить лицо хулигана удалось с другой камеры, когда он заходил в дом.

Владелец машины узнал во вредителе соседа. Запись была передана в полицию, сообщает портал "Pro Город Самара".