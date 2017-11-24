Россиянин несколько месяцев тайком оплевывал машину соседа
На видео попал момент, как на припаркованный во дворе на Пензенской улице автомобиль дважды плюет мужчина. Определить лицо хулигана удалось с другой камеры, когда он заходил в дом.
Владелец машины узнал во вредителе соседа. Запись была передана в полицию, сообщает портал "Pro Город Самара".
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