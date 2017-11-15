Пьяный работник автомойки разбился на угнанной машине

В Иваново 18-летний сотрудник автомойки угнал из бокса машину, которую владелец оставил для химчистки салона. Во время поездки по городу он не справился с управлением и врезался в опору электропередачи на улице Суворова, сообщает "Газета.ru".
От удара столб упал. Молодого человека в состоянии алкогольного опьянения доставили в больницу. Позже он скончался.
Певца, считающего себя королем, принародно унизили
Перед их выступлением прошла акция протеста
Отпрыск качает права
Очевидцы рассказали о трагедии в Хабаровском крае