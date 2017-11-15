Грузовик сбил пешеходов под Челябинском

Камеры наружного наблюдения сняли момент страшного ДТП с грузовиком в Челябинске. Автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре и протаранил здание.

Утром 15 ноября на пересечении улиц Ленина и Калинина фура Foton на большой скорости вылетела на тротуар, где сбила трех человек, после чего врезалась в здание. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением.

Два человека погибли, один госпитализирован, передает РЕН ТВ. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.