Грузовик сбил пешеходов под Челябинском
Утром 15 ноября на пересечении улиц Ленина и Калинина фура Foton на большой скорости вылетела на тротуар, где сбила трех человек, после чего врезалась в здание. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением.
Два человека погибли, один госпитализирован, передает РЕН ТВ. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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