Житель Подмосковья избил 12-летнего ребенка в очереди за водой

В подмосковном городе Дзержинский мужчина напал на ребенка. Инцидент произошел в очереди за водой. Как рассказала мать пострадавшего, незнакомец попытался встать в очереди перед ребенком, и тот сделал замечание. В ответ мужчина сначала нахамил, а после ударил мальчика по лицу, передает НСН.

Однако на этом агрессивный житель Дзержинского не успокоился. Мужчина принялся пинать ребенка ногами. Мальчик убежал. В результате избиения у пострадавшего заплыл глаз и разорвана кожа. В полиции были зафиксированы побои.