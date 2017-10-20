20-метровый факел: жуткое видео прорыва газопровода под Москвой

В Подмосковье произошел прорыв участка газопроводной трубы. Высота поднявшегося в небо пламени достигала 15-20 метров.

Инцидент произошел в 06:25 мск у населенного пункта Красная Пойма Луховицкого района. Из-за прорыва газопровода начался пожар.

Судя по размещенным в соцсетях кадрам, масштаб возгорания достаточно обширный, языки пламени поднимаются вверх на высоту до 20 метров, передает "Газета.ru". "Идет выгорание газа в аварийном участке. По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушений подачи газа потребителям не отмечено", – уточнили в МЧС.

В ведомстве при этом назвали происшествие "незначительным", добавив, что жизнедеятельность на прилегающей территории не нарушена, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства аварии уточняются.