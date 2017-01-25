Двухлетнего ребенка забыли в лифте

Воспитатели уфимского детского сада забыли двухлетнего ребенка в лифте. В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения внутри кабины.

Взрослые вывели из лифта группу детей, однако двухлетний мальчик задержался в кабине и ненадолго застрял в ней, сообщает "РЕН ТВ". Он попытался дотянуться до кнопки, однако ему это не удалось в силу низкого роста. Воспитатели лишь через некоторое время заметили пропажу. Родители ребенка, узнав об инциденте, обратились с жалобой в детский сад.