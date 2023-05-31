ГК "КОРТРОС" увеличит объемы ввода жилья на 30%

Группа компаний "КОРТРОС" планирует существенно увеличить ввод жилья в 2023 году.



ГК намерена нарастить показатель ввода на 25-30% – до 400 тысяч квадратных метров. Об этом в рамках форума "Движение" сообщил генеральный директор "КОРТРОС" Станислав Киселев.

"В этом году по вводу мы ориентируемся на 400 тыс. кв. м, это на 25-30% больше, чем в предыдущем", – приводит слова Киселева ТАСС.

По его словам, осенью текущего года группа компаний запустит новые проекты. Их общая площадь составит 260 тысяч квадратных метров.

"КОРТРОС" входит в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes. Проектные офисы компании расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми.