Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн

Похороны мужа Дианы Гурцкая Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Четверг 25 мая

08:00Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн 06:25Библиотека в доме: как хранить книги в гармонии с интерьером 04:12"Цена дешевеет на 10-15%": легкий способ сэкономить на отеле в путешествии 02:17С какими проблемами сталкиваются работодатели при подборе персонала 00:01Каких людей чаще кусают комары – объяснили ученые 22:36Прощание с легендой: умерла Тина Тернер 21:57У 50-летней Хайди Клум вывалилась сделанная грудь в самый ответственный момент 21:19Живущая в США дочь не разговаривает с Владимиром Машковым больше года 20:52Гагарина в неизменном мини и Самбурская в образе куклы: в чем звезды появились на премии RU.TV 20:33"Пытался не лететь": внезапно умерший муж Гурцкая провел последние дни в кубинской гостинице 19:23"В голове не укладывается": Панкратов-Черный в шоке от поведения Галкина* 18:59Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко 18:30"Двуличие во плоти": вскрылась нелестная правда о Собчак 18:10"Нужна срочная госпитализация": истощавшей бывшей подруге Литвиновой грозит смерть 17:42Cтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая 17:06"Постоянно врет!": гуляющую по красной дорожке в Каннах Викторию Боню разоблачили 16:46"Я сделал попытку": Митя Фомин рассказал о своей самой большой мечте 16:20Рита Дакота вышла замуж: Первые фото со свадьбы 16:00"Сейчас нам непросто": Алферова вынуждена просить деньги в день рождения 16:0034-летняя жена Петросяна оказалась важным начальником 15:40За неделю: бывшая жена Безрукова раскрыла способ быстрого похудения 15:20Бывшего Ольги Бузовой засмущала дама в прозрачном платье 15:00Косметолог дала рекомендации Виктории Боне по уколам красоты 14:39"Целый день грызутся": жена Прилучного пожаловалась на атмосферу в семье 14:20Больше всего новостроек возводится в ЗАО 14:00"Жизнь очень сложная": сыгравшая Пуговку актриса из "Папиных дочек" открыто о предательстве 13:47Показала животик: дочь Маликова в предвкушении приятных хлопот 13:14Невозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 13:00Черный маг из "Битвы экстрасенсов" указал на ошибку Игоря Николаева в личной жизни 12:40"Мой дорогой": Крутой трогательно обратился к молодому успешному артисту 12:20"Социальный расизм": Богомолов вскрыл пороки российской элиты 12:00Сексуальная Климова в черном трико показала растяжку и переплюнула Волочкову 11:33Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 11:2810 млн на игрушку: звезда шоу "Дом-2" купила сыновьям-младенцам машину 11:20Обрубившая связи с украинской родней Олеся Железняк подалась в храм 11:00Экс-директор Киркорова раскритиковал мечущуюся по миру "савраску" Пугачеву 10:40В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем 10:20Не появится: похороны мужа Гурцкая пройдут без Пугачевой 10:00Важные слова: Подольская поддержала борющегося с болезнью Костомарова песней 09:40Как Пахмутова помогла Зацепину узаконить переделку квартиры в центре Москвы 09:20Крысы и яйца: обманутые строители жестко наказали работодателя в Польше 09:00Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой 08:20Чтоб ноги ее не было: Волочкову не пускают на выпускной единственной дочери 08:10Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом 08:00 Когда и как менять газовый счетчик 06:32Стоит ли слепо следовать последним тенденциям моды, какими бы радикальными они ни казались? 04:11В 19 ЖК столицы есть жилье дороже 1 млрд 02:08Как подобрать ювелирное украшение под свою внешность 00:21Эзотерик назвал самые опасные подарки для человека 21:44"Большая радость": мелкое хулиганство Хабенского вызвало восторг в культурной среде
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн

Где в Подмосковье искать квартиры до 4 млн
44

Все проекты расположены внутри ЦКАД.

В Подмосковье, в районах внутри ЦКАД, можно найти квартиры в новостройках дешевле 4 млн рублей, но предложение ожидаемо ограничено и не превышает 4% от всех лотов в продаже. Всего в областных новостройках реализуется 41,9 тыс. лотов в составе 173 новостроек.

Жилье до 4 млн рублей представлено в 33 новостройках, четырнадцать из которых удалены от МКАД не более чем на 10 км. Из этих 14 новостроек самый доступный ценник действует в проекте "Гармония парк" на территории Лыткарино. Здесь квартира-студия в 17 "квадратов" предлагается за 3,1 млн рублей.

В бюджете до 3,5 млн рублей есть лоты площадью 19-20 кв. м в ЖК "Пехра" и "Новые Котельники", кварталах "Новоград Павлино" и "Новое Вашутино".

Самые просторные квартиры по цене до 4 млн рублей представлены в ЖК "Светлый" (3,52 млн рублей за квартиру 34,5 кв. м) и ЖК "Новоград Монино" (3,37 млн рублей за 33,5 кв. м). Однако оба проекта расположены более чем в 20 км от МКАД.

25 мая 2023, 08:00
Est-a-Tet✓ Надежный источник

По теме

В Подмосковье не хватает больших квартир

В 50% новостроек Подмосковья есть отделка

"Цена дешевеет на 10-15%": легкий способ сэкономить на отеле в путешествии

"Цена дешевеет на 10-15%": легкий способ сэкономить на отеле в путешествии
Бюджетный отдых не всегда оправдывает ожидания, но проживание по демократичной цене в поездке выглядит заманчиво. Отели набивают цены в зависимости от спроса, поэтому отдых не бьет по карману путешественников в периоды низкой загруженности номеров.

Больше всего новостроек возводится в ЗАО

Больше всего новостроек возводится в ЗАО
За год динамика строительства выросла на 249%. Запад Москвы лидирует по объему нового жилищного строительства.

В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем

В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем
Правительственная комиссия предложила новый штраф из-за изменения характера работы россиян. В период пандемии коронавируса у россиян изменился характер работы.

Крысы и яйца: обманутые строители жестко наказали работодателя в Польше

Крысы и яйца: обманутые строители жестко наказали работодателя в Польше
Прокуратура признала застройщика недвижимости пострадавшей стороной. Отвратительная во всех смыслах история произошла в Польше.

Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой

Боня показала свое роскошное жилище по соседству с Нарусовой
Виктория Боня выдала место проживания матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой за границей. Модель, телеведущая и бизнесвумен Виктория Боня вместе со своей дочерью Анжелиной Летицией, отец которой Алекс Смерфит, уже много лет живет в Монако.

Фонд "Правда" и ООО "Байкал" приступили к возведению делового центра в Колпачном переулке

Фонд "Правда" и ООО "Байкал" приступили к возведению делового центра в Колпачном переулке
Владелец здания, расположенного в Колпачном переулке на Ивановской горке, арбитражный фонд "Правда" приступил к возведению делового центра. Стало известно, что генеральный подрядчик – ООО "Байкал", выходит на объект в мае этого года. Разбор здания по согласованию с городскими властями произошел весной 2022 года.

Выбор читателей

24/05СрдДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу 23/05ВтрПеренесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа 24/05СрдСвято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко 23/05Втр"Поднимет флаг умершего мужа": в канун похорон Гурцкая подает надежды 24/05СрдНевозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа 24/05СрдCтал вечным соседом Юлечки: семья Началовых подошла к гробу мужа Гурцкая