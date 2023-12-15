Открылись продажи в новом ЖК в Марьиной Роще

Квартиры в новом ЖК уже можно бронировать.

На северо-востоке Москвы в районе Марьина роща появится уникальный высотный жилой комплекс премиум-класса – ЖК Tate. Разрешение на строительство получила Группа компаний «КОРТРОС». Продажа квартир уже стартовала.

Строительная площадка развернется по адресу: ул.Веткина, вл.2. Когда-то там был цементный завод. Теперь на месте промышленного объекта появится объект многофункциональный – современный, экологичный и очень красивый.

По проекту, разработанному архитектурным бюро Kleinewelt Architecten, возведут две жилые башни – одна 41, вторая 49 этажей – и 6-этажное здание общественного назначения, где разместятся фитнес-центр с бассейном, офисы, кафе, магазины, студии творчества, салоны красоты и все прочее, необходимое для комфортной жизни в мегаполисе.

Три здания будут объединены пешеходной галереей, так что из любой башни можно будет буквально в тапочках спуститься в SPA, за кофе. Гулять, кстати, детям будет где – во дворе обустроят игровую площадку.

Вообще, попадая во внутренний двор ЖК, отделенный от внешнего городского пространства искусственным холмом, жители будут погружаться в особую атмосферу, где комфорт и красота неотделимы. Ландшафтные дизайнеры так спроектировали территорию, что там найдется место и для спокойного созерцания, и дружеского общения, и серьезных разговоров. Арт-объекты и яркие цветовые акценты разнообразят пространство и подарят эстетическое удовольствие. Не зря жилой комплекс получил название «Тэйт» – это прямая отсылка к знаменитой художественной галерее в Лондоне.

«Наш проект очень многое взял из сферы искусства. Он совершенно точно пополнит архитектурную коллекцию Москвы в плане таких уникальных объектов не только по высоте, но и по своей философии», – подчеркнула руководитель проекта Дарья Молодцова на встрече с журналистами 13 декабря.

Главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов, со своей стороны, напомнил, что неподалеку от площадки, отведенной под строительство ЖК Tate, у компании строится еще один объект – ЖК ILove, который скоро будет готов. Два эти проекта смогут дополнять друг друга, так как ЖК в Марьиной роще более высокого класса. Соответственно, покупателям будет проще подобрать себе жилье по вкусу, потребностям и возможностям.

В общей сложности в двух башнях Tate предполагается создание 1104 квартир – от 24-метровых студий с полноценным санузлом до 80-метровых трешек, где, помимо трех спален, будет большая общая комната с зонами столовой и гостиной.

Кроме того, в одной из башен два верхних этажа отведут под пентхаусы площадью от 150 кв.м с потолками более 4 м высотой и великолепным панорамным видом на город, ВДНХ, Останкино, небоскребы Сити. Впрочем, насладиться видами Москвы с высоты птичьего полета смогут и остальные жильцы комплекса. Для этого на уровне 39 этажа – это 140 м над землей – запланирована смотровая галерея.

«Планировки нового жилого комплекса «Тэйт» покорят наших покупателей. Здесь даже в самых маленьких студиях удачно сочетается эргономика, практичность, красота и функциональность»,– заверила коммерческий директор «Кортро-Москва» Светлана Сигарева.

Под жилым комплексом разместится двухуровневая подземная парковка на 545 машиномест. Там же будут зарядные терминалы для электромобилей. Для двухколесного транспорта – мотоциклов и велосипедов – парковка также предусмотрена. Кроме того, архитекторы позаботились и о системах хранения. В подземном гараже и на этажах выделены кладовки, где жильцы смогут держать весь милый сердцу ненужный скарб и сезонные вещи, не захламляя квартиру.

Многофункциональный жилой комплекс Tate особенно интересен тем, что он возводится среди исторической застройки в оживленной части столицы со сложившейся инфраструктурой и общественными точками притяжения. Так, буквально в пяти минутах пешком – платформа «Марьина роща» МЦД-2 и МЦД-4.

Меньше 10 минут идти до одноименной станции метро. На автомобиле 3 км до выезда на ТТК. Так что добраться до центра города или любого другого пункта назначения не составит труда.

Бронирование квартир уже началось https://kortros.ru/projects/tate. Завершение строительства планируется в 2027 году.