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ГК "КОРТРОС" провела экскурсию для покупателей ЖК Headliner

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ГК "КОРТРОС" провела экскурсию для покупателей ЖК Headliner

Группа компаний "КОРТРОС" показала своим клиентам ход строительства пятого корпуса третьей очереди ЖК Headliner. Квартал небоскребов расположен в непосредственной близости от центра Москвы.
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Строительство идет в полном соответствии с графиком, сообщил глава департамента девелопмента Московского региона ГК "КОРТРОС" Данил Пилипенко. Монолитный каркас пятого корпуса выполнен на 70%, продолжается кладка наружных стен на уровне 28 этажа, рассказал он.

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Клиенты могли задать вопросы о ходе строительства и качестве работ. Участники увидели процесс возведения корпуса, убедились в высоком качестве материалов.

Также покупатели поднялись на 22 этаж строящегося дома и посмотрели на готовые корпуса. Третью очередь ЖК Headliner планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Такие экскурсии на свои объекты компания планирует проводить на регулярной основе, сообщает пресс-служба "КОРТРОС".

Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

Группа компаний ориентируется на ведущие мировые стандарты. "КОРТРОС" зарекомендовала себя как первопроходец во внедрении "умных" технологий в строительной отрасли.

Девелопер входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. "КОРТРОС" участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства.

Изображение: ГК "КОРТРОС"
Автор: 5 сентября 2022, 11:29

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