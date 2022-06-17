Глава ГК "КОРТРОС": Проблем со стройматериалами и оборудованием нет

В строительстве жилья в России импорт составляет менее 15%. Об этом в рамках Петербургского экономического форума заявил президент группы компаний "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.



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По его словам, ограничения импортных поставок не оказали существенного влияние на жилищное строительство в России. У девелоперов нет проблем с заменой недостающих стройматериалов и оборудования, подчеркнул он.

"Доля импорта в стройке составляет от силы 10-15% – не более", – уточнил Голубицкий.

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Президент ГК призвал создавать инновационные производства в России. В пример он привел собственную разработку "КОРТРОС" – солнечные облицовочные панели. Девелопер применял этим материалы при строительстве района Академический в Екатеринбурге.

Голубицкий отметил, что такие панели вырабатывают энергии и хорошо смотрятся. Кроме того, у группы компаний есть свои технологии, связанные с накопительными мощностями в домах.

"По энергосбережению – это лидерские проекты в России", – приводит его слова ТАСС.

Президент ГК "КОНТРОС" обратил внимание, что применение таких материалов позволяет снизить плату за коммунальные услуги для жильцов Академического на 30-40%.

ГК "КОРТРОС" занимается строительством недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды. Компания реализует проекты в разных районах России. Проектные офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. За все время девелопер построил 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости, а общий портфель будущих проектов компании превышает девять миллионов "квадратов".

Группа компаний – первопроходец в сфере внедрения "умных технологий" в строительстве. ГК "КОРТРОС" вместе с Минстроем РФ и центром компетенций "Умный город" заключила соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта "Умный город".