Cредний срок ипотеки в России увеличился: в чем причина

Почему в России рекордно вырос средний срок ипотеки, рассказали эксперты.

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По данным ЦБ РФ, в июле 2022 года средний срок ипотеки в России увеличился. Теперь этот показатель равен 23 годам. Примечательно, что еще в прошлом году россияне, приобретая квартиру, оформляли ипотеку в среднем на 20 лет, а в 2020 – на 18. Главная причина увеличения среднего срока ипотечного кредитования, как полагают эксперты, – рост цен на недвижимость.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT отметил, что за последние несколько лет квартиры, представленные на первичном рынке, подорожали на 50-70%. К слову, ЦБ РФ сообщил, что на данный момент средний размер ипотеки составляет 3,7 миллиона рублей, хотя двумя годами этот показатель был в 1,5 раза меньше.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев назвал еще одну, менее очевидную причину увеличения среднего срока кредита на покупку недвижимости. По его словам, банки стали чаще предлагать клиентам оформить более долгосрочную ипотеку, потому что хотят простимулировать спрос на рынке.

Ранее финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал, кто и как сможет сэкономить на ипотеке. Он напомнил о существовании различных проектов по выдаче пособий для семей с несколькими детьми и облегченных условий кредитования. Подробнее об этом писали "Дни.ру".