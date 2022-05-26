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Опубликован рейтинг округов Москвы по спросу на недвижимость

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Опубликован рейтинг округов Москвы по спросу на недвижимость

Лидерство по популярности жилья сохраняет Новая Москва
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Столичный рынок недвижимости активно растет год от года. Безусловно, сегодня Москва по уровню жизни, степени комфорта и доступности социальной инфрастуктуры может конкурировать с крупнейшими европейскими и американскими городами. Не удивительно, что жилье здесь пользуется огромным спросом.

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Предпочтение квартирам и частным домам в Москве отдают как иностранцы, так и жители других регионов нашей страны. В зависимости от уровня доходов, в столице можно приобрести как малогабаритное жилье на окраине, так и роскошные апартаменты в дизайнерской новостройке в центре.

В городском управлении Росреестра даже составляют рейтинги по округам, исходя из уровня спроса на дома и квартиры. Лидером столичного региона по популярности жилья все еще остается Новая Москва. На нее в апреле пришлось свыше 22% всех сделок.

По данным ведомства, всего в прошлом месяце было оформлено более девяти тысяч договоров долевого участия, две с лишним тысячи документов заключили по недвижимости в Новой Москве.

Как сообщает RT, далее по популярности идут СЗАО и ЮВАО. В Северо-Западном административном округе было подписано порядка 1600 контрактов, что составляет 17% от общей доли, а в Юго-Восточном провели более 1200 сделок или 13% от общего числа.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2022, 12:22 Источник: Росреестр по Москве ✓ Надежный источник

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