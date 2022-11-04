Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Рынок жилья в Сочи начал остывать

Новости

Рынок жилья в Сочи начал остывать

Последние пять лет цены росли на 41% каждый год.
прочитано 57 раз

Новостройки в Сочи по стоимости догнали жилые комплексы в столице. Последние пять лет ежегодный рост цен в городе-курорте в среднем составлял 41%. Максимальный прирост был зафиксирован в 2021 году на фоне пандемии и мер по ограничению строительства в городе.

ПО ТЕМЕ

Сочи обогнал Москву по ценам на "элитку"

Богатые покупатели предпочитают Сочи

В 2022 году динамика роста цен на перегретом жилищном рынке наконец-то замедлилась. Сократились и продажи застройщиков – на 40% в годовом выражении. При этом предложение жилья продолжает расти. Площадь реализуемых квартир в новостройках сейчас достигла 811 тыс. "квадратов" – на 62% больше, чем годом ранее.

Самое доступное жилье класса "эконом" за первое полугодие подешевело на 8%, до 193 тыс. рублей за "квадрат". Год назад эконом-класс продемонстрировал 55-процентный рост.

Проекты класса "комфорт" подорожали на 6%, класса "бизнес" – на 9%, до 270 тыс. и 415 тыс. рублей за кв. м соответственно.

Все еще продолжает активно дорожать класс «элит» – на 42% за шесть месяцев, до 986 тыс. рублей за кв. м.

Аналитики отмечают, что резкий рост цен в последние годы – процесс искусственный. В Москве высокая стоимость объясняется качественным отличием столицы от регионов, в том числе в плане инфраструктуры. В Сочи данные условия не соблюдаются.

Автор: 4 ноября 2022, 11:07 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Бизнес-класс Подмосковья подорожал на 42% Бизнес-класс Подмосковья подорожал на 42%

А спрос сократился в четыре раза

Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США Дешево: сменившая образ Шарлиз Терон избавляется от недвижимости в США

Актриса потеряет в цене

Самые доступные новостройки рядом с МЦД-5 Самые доступные новостройки рядом с МЦД-5

После запуска линии квартиры здесь подорожают

Назван самый стабильный город для инвестиций Назван самый стабильный город для инвестиций

Эксперты все подсчитали

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+