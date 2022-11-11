Откат в 90-е? Обманутые дольщики ООО "Инвест Проект МСК" требуют от властей решения по закону

Рынок недвижимости лихорадит на фоне влияния ряда внешних факторов. Россияне начали задумываться, а стоит ли вообще покупать новостройки, если их не сдают?

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28 сентября застройщика ООО "Инвест Проект МСК", который так и не смог сдать ЖК "Центральный" в подмосковном Щелково, по решению Арбитражного суда объявили банкротом. После этого у сотен людей началась мучительная волокита из звонков и заявлений, итогом которой по сути является одно – обман людей.



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По закону в России дольщики имеют право получить компенсацию за квартиру, однако вложившие свои кровные деньги дольщики, конечно, хотят совсем другого – въехать в свои купленные квартиры. За последние два года закон о банкротстве в России менялся около семи раз, однако дольщики как были обманутыми, так и остаются. Не все юристы по банкротным делам успевают за поправками, что уж говорить о простых людях.

"А зачем покупали?" "Зачем покупали в этом ЖК, а не вон в том?" – такие вопросы часто слышат клиенты ООО"Инвест Проект МСК" вместо помощи и сочувствия, как от некоторых представителей власти, так и от обычных людей… "А может первичный рынок тогда нужно упразднить? Если только избранные могут вложить средства и получить за них то, что прописано в договоре?" – задаются вопросом россияне.

После таких "динамо"-акций у россиян возникает резонный вопрос – а стоит ли вообще сейчас вкладываться в новостройки? После таких обманов "поехать" может весь рынок недвижимости, ведь люди не глупы. Более того, для многих недвижимость является способом инвестировать.



"Люди вложили последние деньги, чтобы жить в своих квартирах!!! Обратите внимание на нас!!"; "Еще одно доказательство, что государству плевать на граждан, лишь бы себе оттяпать кусок жирнее. "Дом.рф" – это организация по обманыванию дольщиков, специально банкротят застройщиков, чтобы потом забрать себе практически достроенный объект, людям отдадут копейки, а сами заработают на повторной продаже к цене +30-50%! Спасибо, дорогие дольщики, что вложились в строительство, оплатили полностью все взносы, мы достроили почти до 80%, а дальше нам не по пути, мы сами продадим ваши квартиры..." – говорят разочарованные граждане России.

Полтора года назад дольщики ЖК "Центральный" уже взывали о помощи к власти, к самому губернатору Московской области Андрею Воробьеву, но так и не были услышаны. 250 человек, среди которых есть старики, беременные женщины, дети и работающие граждане, вложившие в строительство бестолковой "каменной махины", вынуждены ждать неизвестно чего. При этом почти все трудятся на благо отечества.

Стоит отметить, что многоквартирный дом ЖК "Центральный" в Щелково оценивается по степени готовности согласно актам разных инстанций от 73 до 96 процентов. Жилье начали строить в далеком 2016 году. Подобные дома в Щелково сдаются обычно гораздо быстрее. Однако этот дом так и не сдали.

Последней каплей терпения стало решение арбитражного суда Московской области от 28.09.2022 по делу № А41-20719/22 о признании банкротом ООО "Инвест Проект МСК". На сегодня все документы от ООО "Инвест Проект МСК" переданы Арбитражному управляющему. Далее – формирование Реестра требований участников строительства, работа Наблюдательного Совета и техническая строительная экспертиза, которая покажет реальную степень строительной готовности дома.

Если степень строительной готовности объекта будет признана ниже 80 %, то ситуация будет развиваться по уже известному многим печальному сценарию. Фонд развития территорий, который призван защищать права граждан-участников долевого строительства, станет полноправным владельцем объектом незавершенного строительства, права на который ему переданы. И хотя сам Фонд уже выплатил 8,2 млрд. рублей облапошенным дольщикам по всей России, но счастья людям эти деньги так и не принесли. Как и не оправдали их главную надежду – надежду на собственное жилье.

Так и в щелковском случае от надоедливых дольщиков могут откупиться незначительной компенсацией. Но приобрести на эту сумму равноценное жилье, как в новостройках в этом районе города, так и на вторичном рынке – они не смогут. Эта подачка не покроет всех средств, вложенных в строительство дома этими обеспокоенными за свое будущее людьми. Ведь многие из них купили квартиры по переуступке права. Многие исправно платили и продолжают платить ипотеку за квартиру, которую могут просто отнять не по их вине. Каждая четвертая квартира в ЖК "Центральный" была куплена при участии средств государственной поддержки. А более 60 процентов будущих собственников жилья для его покупки привлекали заемные средства. Одна только переплата банкам по процентным ставкам кредитов составила: за 1-комнатную квартиру – порядка 1 млн. рублей; за 2-комнатную – 1,6 млн. рублей; за 3-комнатную – около 2 млн. рублей. В семьях многих несостоявшихся новоселов есть и вложенный материнский капитал, и взятая на свой страх и риск ипотека, и ежемесячная фиксированная плата за съемное жилье! Люди просто измотаны от безысходности и бездействия властей и чиновников Министерства жилищной политики Московской области.

Но есть и более вопиющие ситуации. На получение квартир в новом доме буквально молятся и участники национального проекта "Переселение граждан из аварийного жилого фонда Московской области на 2019-2025 годы". Их могут лишить не только квартир в новом доме, куда уже вложены сертификаты – гаранты покупки нового жилья за счет государства и собственные средства, но и квартир в домах, которые в рамках упомянутого нацпроекта приговорены к расселению. Выходит, что им фактически придется жить на улице. А тем, кто живет в Щелково в ветхозаветном советском жилье, стены которого помнят принятие Конституции СССР образца 1924 года, придется отправиться туда же – на улицу.

Таких неординарных ситуаций и необустроенных людских судеб – 250. И у каждого из этих людей, обезличенных термином "дольщики", есть семьи, заботы о детях и престарелых родителях, собственные болезни и бытовые неурядицы, планы на нормальную жизнь.

1 ноября 2022-го прошла очередная традиционная встреча инициативной группы дольщиков ЖК "Центральный" и чиновников администрации городского округа Щелково Московской области. В который раз инициативная группа дольщиков четко и последовательно обозначила свою консолидированную позицию по достройке проблемного дома при безусловной поддержке администрации городского округа Щелково Московской области. Ответ чиновников городского округа сух, как револьверный выстрел: они действуют в рамках закона, объект незавершенного строительства передан Фонду развития территорий, все в ожидании выводов Наблюдательного Совета и, собственно, решения Фонда развития территорий. Местные власти и рады бы помочь, но ситуация уже благополучно перекочевала из их зоны ответственности. К слову, из щелковских застройщиков за это откровенно "не маржинальное дело" так никто и не взялся. До чего, спросит заинтригованный читатель, на этот раз договорились? Будет создан трехсторонний чат для оперативного обмена информацией с подключением членов инициативной группы и представителей Администрации городского округа Щелково Московской области и Министерства жилищной политики Московской области. Администрация городского округа Щелково должна предоставить дольщикам письменный ответ на их коллективное письмо о предложениях по достройке дома. Кроме того, Администрация городского округа Щелкова будет ходатайствовать перед Главным управлением государственного строительного надзора Московской области по вопросу, связанному со строительной экспертизой готовности дома. Также была запрошена документация по инженерным сетям.

Сегодня в России порядка сотни тысяч обманутых дольщиков. Власти прогнозируют, к концу 2022-го их количество сократится до 75–80 тысяч человек.