Принимая решение о покупке квартиры, дольщику нужно ответственно отнестись к выбору застройщика. Если дольщик пускает эту задачу на самотек, все следующие проблемы – на его страх и риск.



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Юрист Михаил Лямец в беседе с "Дни.ру" объяснил, как определить надежность застройщика. По словам эксперта, универсального средства нет, но стоит обратить внимание на следующие критерии:

1. Репутация девелопера на рынке и портфель успешно реализованных проектов;

2. Партнерские отношения девелопера с известными агентствами;

3. Поддержка авторитетного брокера — это повышает шансы застройщика получить проектное финансирование и успешно реализовать проект.

Михаил подчеркнул, что сроки сдачи жилья могут срывать как добросовестные, так и недобросовестные застройщики. Ряд причин не зависит от девелопера напрямую. В частности, это существенное увеличение себестоимости строительства, чрезмерные административные барьеры, долгое подключение коммуникаций.

"Не надо экономить на собственной безопасности, не надо экономить на возможных рисках. Всегда нужно обращаться к профессионалам: юристам в сфере недвижимости, практикующим защиту прав населения по федеральному закону № 214-ФЗ", — предупредил Михаил Лямец.

Эксперт объясняет: многие не желают тратить на юридические услуги несколько десятков тысяч рублей, когда покупка недвижимости оценивается в миллионы. Как результат — у дольщиков начинаются сложности с застройщиком только потому, что они решили пренебречь помощью опытных специалистов.