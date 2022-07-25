Новости
Как определить надежность застройщика
Юрист Михаил Лямец в беседе с "Дни.ру" объяснил, как определить надежность застройщика. По словам эксперта, универсального средства нет, но стоит обратить внимание на следующие критерии:
1. Репутация девелопера на рынке и портфель успешно реализованных проектов;
2. Партнерские отношения девелопера с известными агентствами;
3. Поддержка авторитетного брокера — это повышает шансы застройщика получить проектное финансирование и успешно реализовать проект.
Михаил подчеркнул, что сроки сдачи жилья могут срывать как добросовестные, так и недобросовестные застройщики. Ряд причин не зависит от девелопера напрямую. В частности, это существенное увеличение себестоимости строительства, чрезмерные административные барьеры, долгое подключение коммуникаций.
"Не надо экономить на собственной безопасности, не надо экономить на возможных рисках. Всегда нужно обращаться к профессионалам: юристам в сфере недвижимости, практикующим защиту прав населения по федеральному закону № 214-ФЗ", — предупредил Михаил Лямец.
Эксперт объясняет: многие не желают тратить на юридические услуги несколько десятков тысяч рублей, когда покупка недвижимости оценивается в миллионы. Как результат — у дольщиков начинаются сложности с застройщиком только потому, что они решили пренебречь помощью опытных специалистов.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Больше 70% сделок приходится на комфорт-класс
А в Сочи – подорожала почти на четверть
Они увидят будущее место жительства
Объявлен аукцион