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Недвижимость

Глава ТСЖ построил личный курорт на крыше многоэтажки в Москве

Фото: GLOBAL LOOK press/Creativ Studio Heinemann
Председатель товарищества собственников жилья элитного столичного жилого комплекса сделал на крыше многоэтажки настоящий персональный "рай". На вершине общего дома располагается его дача, беседка, мангал и даже футбольное поле. 
прочитано 679 раз

Мужчина регулярно проводил в своих владениях бурные вечеринки. Соседи пытались пристыдить главу ТСЖ, но увещевания должного эффекта не оказали.

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Более того, на стражу своего спокойствия москвич поставил охрану, которая никого в зону отдыха председателя не пускает. Увидеть личный курорт удалось лишь с дрона. По словам жильцов дома, глава ТСЖ выкупил последние два этажа, еще в его владении находится чердак. Судя по всему, обустроить под себя мужчина решил и крышу, которая считается общедомовой территорией, передает РЕН ТВ.

"Разрешение на такие постройки узаконить невозможно, те, кто берутся за это дело, они нарушают законодательство и подлежат преследованию уголовному, ссылаясь на 159 статью, мошенничество. Те, кто берутся за узаконивание данных помещений и берут за это деньги, – это мошенники", – прокомментировал ситуацию Игорь Ким. Правоохранители уже начали проверку.

Примечательно, что с высоты своего положения председатель не замечает проблемы дома. Элитная многоэтажка без должного ухода стала разваливаться, парковку покрыла плесень, а горы мусора порой видно даже с самого верхнего этажа. 

Автор: Валерия Нарская18 апреля 2018, 21:26

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