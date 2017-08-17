Элитный особняк на Рублевке продают за биткоины

Элитный особняк в поселке Николино на 2-м Успенском шоссе предлагают купить за криптовалюту. Некоторые эксперты сочли подобное объявление качественной рекламной акцией.

Загородный дом площадью 930 квадратных метров продается за три тысячи биткоинов, что эквивалентно восьми миллионам долларов или 482 миллионам рублей, передает газета "Коммерсантъ". В риэлторской компании Kalinka Group, которая занимается продажей особняка, отметили, что механизм сделки до сих пор не утвержден. Собеседник издания подчеркнул, что если жилье придется реализовать до того, как криптовалюта станет официальным платежным средством в России, то специалисты будут рекомендовать продать эту недвижимость за рубли.

Директор департамента элитной недвижимости Илья Менжунов отметил, что продать особняк за биткоины будет непросто. По его словам, перед покупкой подобной недвижимости ее просматривает около 30-40 человек. "Едва ли среди них будет готовый рискнуть и расплатиться крупной суммой денег через ненадежную по своей сути сделку", – считает эксперт. Он отметил, что провести сделку помешает и высокая волатильность биткоина – его курс к доллару в июле составлял 1,98 тысячи долларов, а в августе – 4,1 тысячи долларов.

Технически подобную сделку можно провести следующим образом: решившийся на сделку покупатель должен будет купить биткоины за доллары, после чего обменяет их на рубли и переведет на счет продавца. В таком случае бывший собственник недвижимости сможет самостоятельно приобрести на полученную сумму заявленные изначально три тысячи биткоинов.

Эксперты рассматривают и еще один вариант продажи, в котором обе стороны, имеющие электронные кошельки криптовалют, заключают договор мены объекта недвижимости на биткоины. Однако специалист Николай Куликов подчеркнул, что в таком случае у продавца возникнут проблемы при регистрации сделки в Росреестре. "Если в самом тексте соглашения будут указаны тридцатизначные номера биткоин-кошельков, при отсутствии их правового определения это вызовет много вопросов у службы, и скорее всего переход прав собственности зарегистрирован не будет", – пояснил он. По мнению эксперта, это объявление о продаже особняка является лишь качественной рекламной акцией.

Напомним, что это уже не первая сделка по продаже недвижимости, которую пытались провести с помощью системы криптовалюты. По словам управляющего партнера застройщика M9 Максим Морозов, компания уже подготовила к реализации два объекта недвижимости, однако оформить сделку таким образом им не удалось. "Структура сделки в обоих случаях показалась людям слишком сложной, в итоге они просто поменяли биткоины на бирже и купили дома за рубли", – рассказал он.