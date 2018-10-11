Москвич выставил на продажу квартиру с пожилой матерью

Уехавший в Эквадор бывший банкир выставил на продажу свою квартиру в Бауманском районе столицы, установив цену ниже рыночной. Выяснилось, что за привлекательными финансовыми условиями кроется подвох – в доме проживает 82-летняя мать продавца, передает телеканал "360".
По закону мужчина является единственным владельцем недвижимости, а пенсионерка там просто прописана, и сделка считается абсолютно законной. "Здесь, конечно, очень тяжелое морально-этическое поведение семьи", – заметил юрист Михаил Цивин. Он отметил, что после завершения сделки покупатели постараются избавиться от "обременения" любым доступным способом.
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