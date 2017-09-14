В парке "Зарядье" за два дня уничтожили 10 тысяч растений

Посетители "Зарядья" в центре Москвы нанесли парку серьезный ущерб. Всего за двое суток местные жители и гости столицы уничтожили порядка 10 тысяч растений.
Некоторые из них занесены в Красную книгу, передает РИА ФАН. Охрана парка оказалась бессильна из-за огромного потока посетителей. Как писали Dni.Ru, сад изменил работу, чтобы ликвидировать последствия отдыха москвичей.
Певец огорчен тем, что не получилось уговорить наследницу покинуть опасный район
Певица призналась, что не обошлась без помощи близкого друга
Финалист шоу "Голос" на Первом канале стал лучшим на конкурсе молодых исполнителей в Сочи
Журналист рассказал о своей борьбе с онкологией