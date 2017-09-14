В парке "Зарядье" за два дня уничтожили 10 тысяч растений

Посетители "Зарядья" в центре Москвы нанесли парку серьезный ущерб. Всего за двое суток местные жители и гости столицы уничтожили порядка 10 тысяч растений.

Некоторые из них занесены в Красную книгу, передает РИА ФАН. Охрана парка оказалась бессильна из-за огромного потока посетителей. Как писали Dni.Ru, сад изменил работу, чтобы ликвидировать последствия отдыха москвичей.