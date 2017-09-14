Парк "Зарядье" изменил режим работы из-за вандалов

Столичные власти были вынуждены изменить режим работы парка "Зарядье". Коммунальным службам нужно время на ликвидацию ущерба, причиненного вандалами.
По понедельникам парк будет открываться в 14:00 мск. Также вводятся 15-минутные интервалы на входе на территорию, смотровую площадку "Парящий мост" и в павильоны, пишет газета "Известия". Ограничения пришлось ввести из-за того, что хулиганы повредили ландшафт сада.
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