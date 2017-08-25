Москва будет обновлять тысячи детских площадок в год

Столичные власти поделились планами на благоустройство детских площадок. Градоначальник Сергей Собянин заявил, что коммунальщики будут обновлять по три тысячи дворов в год.

Соответствующее сообщение появилось на личной странице мэра Москвы в Twitter. Такой же объем работ будет выполнен и в 2017 году, передает сетевое издание m24.ru.