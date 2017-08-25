Москва будет обновлять тысячи детских площадок в год

Столичные власти поделились планами на благоустройство детских площадок. Градоначальник Сергей Собянин заявил, что коммунальщики будут обновлять по три тысячи дворов в год.
Соответствующее сообщение появилось на личной странице мэра Москвы в Twitter. Такой же объем работ будет выполнен и в 2017 году, передает сетевое издание m24.ru.
Каждый год будем кардинально обновлять по три тысячи детских площадок и дворов. https://t.co/pMeFNtackj— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 августа 2017 г.
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