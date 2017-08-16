Новый смартфон можно будет купить за биткоины

Российский люксовый бренд Caviar стал первым в международном luxury-сегменте, кто "признал" биткоины и готов протестировать новую систему оплаты на телефоне из коллекции Tesoro ("Достояние"), посвященном этой криптовалюте. Так же в линейке новых телефонов на основе Nokia 3310 представлены модели с символикой рубля, евро и юаня.

Caviar 16 августа представил четыре новых телефона в черных титановых корпусах, украшенных золотыми элементами. Они посвящены не только самым распространенным мировым валютам, но и биткоину – пиринговой платежной системе, использующей одноименную единицу расчета.

В золоте исполнены центральные элементы на задней стороне корпуса, интерпретирующие символы национальных валют, ободки вокруг камеры, таблички с названием бренда и персональным номером устройства и декоративные обрамления экранов, украшенные тематическими гравировками, стилизованными под конкретную валюту. Центральная кнопка управления так же дополнена изображением того или иного денежного знака, сообщает пресс-служба Caviar.

Отдельного внимания заслуживает модель, посвященная биткоину. В ее дизайне стилистически переосмысленные элементы электронной платы становятся смелым футуристичным узором. "Как международный бренд, мы стремимся быть в авангарде технологий и трендов и хотим предоставлять максимально комфортные условия для покупки нашим клиентам во всем мире, поэтому в будущем Caviar будет можно купить за любую валюту, в том числе и за биткоины", – говорят представители бренда.

Стоимость модели Caviar Tesoro Bitcoin на основе Nokia 3310 составляет 0,5 биткоина. Цена остальных моделей в рублях – 119 000.