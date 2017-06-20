Как Москва избавляется от ветхих хрущевок

Во вторник, 20 июня, в 75-м квартале района Хорошево-Мневники в Северо-Западном административном округе Москвы была снесена последняя 60-квартирная пятиэтажка серии К-7 в этом районе. Ветхие жилые дома этого типа в столице сносятся в соответствии с комплексной программой реконструкции районов хрущевок, которая идет в Москве уже на протяжении 18 лет.

Всего в 75-м квартале Хорошево-Мневников располались 37 панельных домов так называемого первого периода индустриального домостроения общей площадью 104 тысячи квадратных метров. Снесенный 20 июня дом по проспекту Маршала Жукова был построен в 1960-х годах прошлого века.

В эти годы К-7 были достаточно популярной серией блочных домов у тогдашних строителей. Данный тип хрущевок был создан по проекту советского инженера-строителя Виталия Лагутенко, и по его фамилии построенные дома этого типа получили название "лагутенковки". Собирали их быстро, однако в погоне за сроками пришлось пожертвовать качеством строительных материалов, а значит и удобством самих жителей.

Неудивительно поэтому, что К-7 одними из первых были включены в программу комплексной реконструкции районов первого периода индустриального домостроения, которая стартовала в Москве еще в 1999 году. Тогда городские власти поставили перед собой цель снести 1772 хрущевки. Вместе с "лагутенковками" в список для сноса попали дома ранних серий II-32, II-35, 1605-AM, 1МГ-300 общей площадью более 6,3 миллиона квадратных метров.





Через 10 лет, в 2009 году, было выполнено около 70% всех объемов работ. В 2010 году мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить программу сноса ветхих зданий. При этом темпы ее реализации значительно ускорились.

Так, к февралю 2017 года был полностью снесены ранние панельные пятиэтажные ранние панельные дома в Центральном, Северном, Южном и Юго-Восточных административных округах, а также в Зеленограде. Для полного выполнения программы реконструкции оставалось снести 71 ветхое жилое здание в Западном, Юго-Западном, Северо-Западном, Восточном и Северо-Восточном округах.





Как отметил присутствовавший на сносе хрущевки в 75-м квартале Хорошево-Мневников первый заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергей Сущенко, на июнь 2017 года осталось снести всего лишь 57 домов. "На Северо-Востоке и Западе Москвы программа близка к завершению. Проект выполнен почти на 96%", – рассказал журналистам столичный чиновник.

При этом он подчеркнул, что переселение жителей в новые дома происходит без инцидентов, переселенцы довольны качеством предоставленного городом жилья и инфраструктурой реконструированных районов. "Жилищные условия улучшили около 450 тысяч человек", – добавил Сущенко.

Действительно, в застроенных хрущевками районах зачастую не было собственной школы и детского сада, объектов соцкультбыта и достаточного количества парковочных мест. Таким же был и 75-й квартал Хорошево-Мневников. Теперь же здесь выросли 11 современных домов, куда переехали жители ветхих домов.





Для них были построены школа на 700 мест и детский сад. Территория квартала была разделена на приватные и публичные места, а в его центре разбит ландшафтный парк. Кроме того, было создано почти две тысячи парковочных мест. Озеленение реконструируемого района будет продолжено: на месте снесенного 20 июня дома будет разбит парк, уверяет компания-застройщик.





Одним из главных показателей успешности программы реконструкции является мнение самих переселенцев. По словам одной из бывших жительниц пятиэтажки на Маршала Жукова, ее дом был в ужасном состоянии: холодный, с тонкими стенами, без лифта и мусоропроводов. "Вокруг не было даже детских площадок", – рассказала она журналистам.

Теперь ее семья переехала в новое здание с комфортабельными квартирами. "У нас три комнаты вместо двух, площадь нашего жилья значительно увеличилась", – отметила женщина. По ее словам, новую квартиру предоставили уже с ремонтом. "Мы ничего не делали, просто заехали и все, расставили мебель", – сказала бывшая жительница хрущевки.





Женщина уверена: тем, кто в будущем будет переезжать из ветхого жилья не стоит ничего опасаться. "Кто-то боится, что их переселят в другое место. Мы переехали в тот же район, где жили раньше, все рядом. Дети ходят в школу и сад, недалеко центр города. Мы очень довольны, соседи тоже", – сказала она.

