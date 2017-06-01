Трамп задумался о возвращении России собственности в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возвращения России арестованной ранее дипломатической собственности в Мэриленде и Нью-Йорке, передает "Газета.ru". Вашингтон планирует снять неприкосновенность с этих объектов недвижимости. Это значит, что на их территорию будет разрешен доступ в том числе и для американских правоохранительных органов.
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