Кризис вытесняет женщин с рынка жилья

Кризис рынка недвижимости, начавшийся в России в 2014 году, грозил весьма неприятными последствиями – вплоть до полного краха. Дальнейшее развитие событий показало, что российский рынок жилья оказался более устойчивым, чем предполагали эксперты, однако с течением времени менялся и портрет покупателя.

Так, в 2014 году сделки в основном совершали граждане в возрасте от 26 до 35 лет. Их суммарное число составляло 39%. Доля покупателей по гендерному признаку распределилась в равных пропорциях – 50% мужчин и 50% женщин, сообщают "Вести.Недвижимость" со ссылкой на аналитиков компании Est-a-Tet.

В 2016 году наиболее активными на первичном рынке также были граждане в возрасте от 26 до 35 лет, их суммарное количество составило 40%. При этом число покупателей-женщин сократилось до 47%, а мужчин, соответственно, увеличилось до 53%. Несмотря на то, что в динамике доля женщин уменьшилась, эксперты напоминают, что в супружеских парах решение о покупке совершается совместно.



Большая часть купивших за последние три года недвижимость в столице являются москвичами. При этом доля жителей из других регионов России, купивших квартиры в Москве, с 2014 года увеличилась с 23 до 26%. Это произошло во многом за счет снижения стоимости "входного билета" в Москве и Московской области на фоне большого объема предложения, полагают эксперты.

В 2014 году на рынке первичной недвижимости Московского региона покупатели отдавали предпочтение преимущественно проектам на территории Подмосковья. Доля таких сделок достигала 63%.

По мнению аналитиков, введение ипотеки с государственной поддержкой и снижение процентных ставок по ипотечным кредитам помогло отечественному рынку выжить.С 2014 года в столичном регионе отмечается увеличение доли сделок с привлечением ипотечного кредитования. При этом существенно снизилась доля сделок с рассрочкой и 100%-ной оплатой.

Сообщалось, что в 2016 году ипотеку больше стали брать граждане старше 65 лет. При этом увеличение их доли происходило за счет сокращения числа молодых заемщиков. Как писали Dni.Ru, пданным аналитиков Национального бюро кредитных историй, доля заемщиков в возрасте от 30 до 39 лет составила 31%. За 2016 год этот показатель вырос на 0,6%.