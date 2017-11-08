Светлана Пермякова переехала в Москву

Известная актриса и телеведущая Светлана Пермякова недавно купила квартиру в Москве. Сейчас она делает в ней ремонт своими силами.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. На фотографии ведущая шоу "О самом главном" улыбается, держа в руках валик, которым красила стены. Публикацию она снабдила комментарием: "Всегда за перемены". Перемены наступили у артистки и в личной жизни. Как сообщает teleprogramma.pro, у Светланы новый кавалер. Избранник Пермяковой – военный. Он покорил актрису умением ухаживать, ответственностью, серьезностью и готовностью принимать ее такой, какая она есть.

Новые отношения не мешают Светлане поддерживать связь с бывшим гражданским мужем Максимом Скрябиным, который заведует всеми деловыми вопросам и является соучредителем общего бизнеса – театрального агентства. Кроме того, он помогает актрисе воспитывать их общую дочь – пятилетнюю Варвару.

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova) Окт 28 2017 в 6:52 PDT

До этого личная жизнь актрисы не ладилась. На откровенном ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" звезда сериала "Интерны" призналась, что отношения с мужчинами у нее не складывались. Она дважды делала аборт, на ее счету – неудачный брак с мужчиной, который оказался шизофреником, наркоманом, ВИЧ-положительным, да еще и альфонсом.

Артистка рассказала, что не предохранялась, потому что хотела забеременеть. В итоге Пермякова подала на развод через месяц после свадьбы. "Это была ошибка!" – заключила звезда "Интернов". По ее словам, бывший супруг умер несколько лет назад. После тяжелого разрыва у Пермяковой начались отношения с Максимом Скрябиным, которые она считает удачными и гармоничными.