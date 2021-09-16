Евросоюз не против присутствия "ЧВК Вагнера" в Мали

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что соглашение с "ЧВК Вагнера" – дело правительства Мали.



Мы приняли к сведению информацию о возможном использовании сил частной военной корпорации "Вагнер" в Мали. В принципе, это решение должно приниматься властями Мали. – заявил господин Стано.

Размещение подразделений российской "ЧВК Вагнера" в Мали началось, по сообщениям СМИ, еще летом 2021 года. Позднее стало известно о прибытии в страну приблизительно тысячи бойцов этой группы.

Как сообщают СМИ, "вагнеровцы" взяли под защиту Мали в условиях краха французской операции "Бархан". Считалось, что французы должны покончить с группировками исламистов и стабилизировать обстановку в Мали и соседних государствах. Однако в июне 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о прекращении операции. За прошедшие годы она так и не достигла заявленных целей.

Французский контингент обвиняют в прикрытии наркотрафика по территории Мали и сговоре с террористическими группировками. Даже лидер исламистов в регионе Абу Валид ас-Сахрауи был многолетним агентом французских спецслужб, пока его не убили сами французы в рамках зачистки следов перед выводом войск.

На днях МИД Франции объявил, что Париж выведет войска из республики, если там начнет работу "ЧВК Вагнера". Однако в действительности россияне уже выполняют задачи в Мали, таким образом, присутствие французских войск полностью теряет смысл. Судя по реплике Стано, в ЕС уже смирились с тем, что российские специалисты, ранее уже прославившиеся успехами на Ближнем Востоке и в Африке, теперь работают и в Мали.