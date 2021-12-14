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Политика
Африканские активисты создали сайт, с помощью которого объединяются в движение имени Вагнера

Африканские активисты создали сайт, с помощью которого объединяются в движение имени Вагнера

В социальных сетях обсуждается сайт, через который якобы можно подать заявку на вступление в "ЧВК Вагнера". Наш корреспондент решил попробовать.
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Информация о сайте Join Wagner появилась на днях в ряде СМИ и соцсетях. Под девизом "Хочешь мира, готовься к войне!" его создатели приглашают присоединиться к сильнейшей ЧВК в мире по версии ЕС, чтобы противостоять террористам и бандитам с целью "защиты мира и простых граждан".

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На размещенной здесь же карте утверждается, что в рядах компании может состоять до 200 тысяч человек. В соответствии с ней, "вагнеровцы" ведут свою деятельность по поддержанию и защите мира в 14 странах. Численность совпадает с той, что была в разное время озвучена в СМИ.

На африканском континенте это – Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Ботсвана, Конго, Ангола, Алжир, Мали, Мавритания и Мозамбик, а также Венесуэла в Латинской Америке и Сирия на Ближнем Востоке.

Страница "ЧВК Вагнера" позволяет выбрать две версии на английском или французском языках и заполнить форму обратной связи для желающих присоединиться к компании. Изучение исходных данных не дало какого-либо результата и представления о владельцах.

Чтобы выяснить, что скрывается за предложением вступить в ряды "вагнеровцев", мы отправили свои контакты на сайт, и через пару часов корреспонденту перезвонили с кот-д`ивуарского номера. Мужской голос на французском языке спросил о готовности присоединиться к "Вагнеру". Мы попросили уточнить, что именно подразумевает вступление в эту структуру. Нашего собеседника что-то смутило, видимо, акцент, поскольку он начал уточнять, из какой мы страны.

Мы ответили, что из России, и также попросили представиться. Наш собеседник заявил, что является местным общественным активистом в одной из стран Африки. Вместе с соратниками он видит, насколько сейчас популярен бренд «Вагнера» среди простых людей. Поэтому возникла идея собрать «местное отделение» из всех желающих, готовое под модным брендом бороться за мир на Чёрном континенте, страдающем от засилья террористов и военного хаоса.

На сегодняшний день идея мира и безопасности объединяет всех африканцев, всю Африку, а "Вагнер" становится зримым символом этой идеи. Активист расстроился, что мы находимся в России, а не в Африке, но пригласил посетить африканский континент, потому что русским тут всегда рады.

Именно специалистов из России местная африканская пресса и мировые СМИ называют "вагнеровцами". В лице русских инструкторов и советников, обучивших центральноафриканскую армию и добившихся за короткий срок перелома в борьбе с террористами и бандитами в этой стране, жители Африки видят пример успеха и надежды на позитивные изменения.

На сегодняшний день Вагнер – это живая легенда для всего континента, частью которой импровизированным способом пытаются стать и сами местные жители. Многие печатают себе бренд Вагнера на футболках, а недавно на торжественном параде в честь Дня Республики в ЦАР спецназ полиции демонстрировал нашивки с символикой, похожей на "вагнеровскую".

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Фото: MOD Russia / Twitter.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 20:53

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