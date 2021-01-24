"Путин там ничего не делает": Песков откровенно о "дворце" президента в Геленджике

Расследование лидера российской оппозиции Алексея Навального о некоем объекте в Геленджике вызвало широкий резонанс в обществе. Политик и его сторонники считают, что он является секретным "дворцом" главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решительно отвергает эти обвинения. Представитель Кремля неоднократно заявлял, что приведённые в "разоблачении" данные не соответствуют действительности и являются обычной ложью. Но в беседе с журналистами одного из федеральных телеканалов он решил дать развёрнутый комментарий о ситуации.

Песков признался, что в окружении президента России Владимира Путина было давно известно о готовящихся информационных атаках на главу государства. По словам дипломата, авторы подобных расследований всего лишь хотят дестабилизировать политическую обстановку в стране. Пресс-секретарь в очередной раз подчеркнул, что всё упомянутое в них – "чистое враньё", а те, кто ознакомились с материалом, должны "включить голову" и подумать, при чём здесь Путин.

Тем не менее, Дмитрий Песков допустил, что в Геленджике действительно существует дворец, но "Путин там ничего не делает". Он заявил, что местные жители действительно говорят о некоем большом объекте, но глава государства не имеет к нему никакого отношения. Песков считает, что объект находится в частной собственники, при этом его владельцы имеют право на обладание таким имуществом, если не нарушают закон.



"И вот такие искусные, знаете, хитросплетения, которые являются враньем, я ещё раз повторяю, они именно в русле этих информационных атак. Вот так к этому и нужно относиться", – подытожил пресс-секретарь президента России.