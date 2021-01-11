Украинские телеграм-каналы анонсировали новый Майдан на конец января

Возле офиса президента Владимира Зеленского и здания Верховной рады готовятся масштабные акции протеста. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.



Поводом на новых протестных акций станет повышение тарифов на газ для населения. С 1 января стоимость голубого топлива в украинских регионах в среднем выросла на 30%. С 1 июля планируется очередное повышение тарифов.



Пока Зеленский занят борьбой с Конституционным судом, его оппоненты готовят масштабные акции с перекрытием дорог и административных зданий. Об этом сообщает телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на собственные источники.

Так называемый тарифный Майдан запланирован на конец января, утверждает телеграм-канал. "Резидент" сообщает, что Служба безопасности Украины (СБУ) в курсе намеченных акций.

Протесты готовятся не только в столице, но и регионах, отмечает телеграм-канал. По мнению авторов, властям будет гораздо сложнее справиться с "тарифным Майданом", чем с протестом предпринимателей.

В конце прошлого года представители мелкого и среднего бизнеса протестовали в центре Киева. Они требовали смягчить условия коронавирусных ограничений и отменить норму об обязательном введении кассовых аппаратов.

На Украине все стабильно... зреет третий майдан - налоговый ����‍♀️

ФОПы приняли решение начать сегодня "Налоговый Майдан" и разбить палатки

Атмосфера на Майдане незалежности в Киеве pic.twitter.com/gL65vgDEMw — Angelica Vysotskaya (@vysotskaya_lika) December 15, 2020

Напомним, что социологи группы "Рейтинг" провели исследование электоральных предпочтений украинцев. Поддержать Владимира Зеленского готовы 26,5% респондентов. Он остается самым популярным политиком в стране.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что оппоненты Владимира Зеленского предпримут попытку сместить его с поста в начале 2021 года. Эксперт прогнозирует резкое обострение политической обстановки в феврале-марте.