Эксперт: Лукашенко готов к вводу "вежливых людей" в Белоруссию

Пару недель назад на совещании с руководством Генштаба вооруженных сил Александр Лукашенко заявил, что Россия готова оказать республике "всестороннюю помощь". Глава государства напомнил о договорах в рамках Союзного государства и ОДКБ. Происходящее в стране и на ее западных границах подходят под пункты соглашений о военной помощи, подчеркнул белорусский лидер.
Заявление Лукашенко говорит о том, что он готов к вводу подразделений российских вооруженных сил в республику, уверен политолог Валерий Карбалевич. Реалистичным такой сценарий считают и в Кремле, полагает эксперт.
Если "вежливые люди" войдут в республику, шансов у белорусского протеста нет. Победить Лукашенко оппозиция сможет, противостоять военной силе – нет, заявил политолог.
В свою очередь белорусский журналист Валерия Костюгова уверена: Владимир Путин не торопится помогать Александру Лукашенко. Пока Москва ограничилась отправкой работников СМИ, которые заменили местных журналистов, устроивших забастовки или написавших заявления об уходе.
Предпосылок к отправке российских военных в Белоруссию не видит и политолог Андрей Казакевич. Лукашенко нужны не штыки, а деньги, которых очень не хватает. "А Россия их не дает", – приводит слова эксперта портал "Белорусский партизан".
Тем не менее Москва сформировала резерв правоохранительных органов для Белоруссии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Сергею Брилеву. По словам российского лидера, это сделано по просьбе белорусского коллеги. Резерв будет применен в том случае, если в Белоруссии начнут поджигать дома и захватывать административные здания, пояснил глава государства.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность словами президента России. Она предостерегла от вмешательства во внутренние дела страны.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь