Лукашенко пригрозил закрыть границы Белоруссии для западных стран

Белорусский лидер пригрозил закрыть границы под городами Гродно и Брест. В таком случае западным странам придется искать обходные торговые пути на восток.
Лукашенко предположил, что Литве, Латвии и Эстонии могли дать приказ выступить против Белоруссии сверху. Президент уточнил, что "более матерые государства" не стали бы идти против республики.
"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора", – поделился мнением Лукашенко.
Ранее белорусский президент высказался о тесном сотрудничестве с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры соседних государств придерживаются одной цели – сохранить общее отечество.
В минувший понедельник Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против президента Александра Лукашенко и 30 белорусских чиновников. Им запретили въезд в прибалтийские страны на пять лет.
Причиной таких мер стало жесткое подавление протестных акций в Белоруссии. По данным СМИ, в результате столкновений с милиционерами пострадали десятки человек. Известно по меньшей мере о трех погибших.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
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