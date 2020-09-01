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Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество

Лукашенко: Мы с Путиным сохраним наше общее отечество

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Александр Лукашенко высказался о тесном сотрудничестве России и Белоруссии. Политик назвал его общую с коллегой Владимиром Путиным цель.

Продолжение: У белорусской оппозиции остался единственный шанс победить Лукашенко
прочитано 1571 раз

Во вторник, 1 августа, белорусский лидер побывал с официальным визитом в городе Барановичи, где поговорил со студентами и преподавателями колледжа сферы обслуживания. Во время своего выступления Александр Лукашенко прокомментировал отношения Белоруссии и России.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Президент опроверг свои прежние слова о том, что страны стали партнерами. "Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья", – подчеркнул Лукашенко. Политик решил объединить силы с Владимиром Путиным, чтобы отразить угрозу со стороны западных государств.

"Мы сохраним наше общее Отечество, где живут два народа. Это Отечество от Бреста до Владивостока", – заявил Лукашенко.

Напомним, в начале августа президент Белоруссии обрушился с критикой на Россию. Во время своего выступления перед народом Александр Лукашенко обвинил Кремль в "несправедливых ценах" на энергоносители. Якобы из-за высокой стоимости экономика страны понесла огромные убытки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как отметил журналист Валерий Бурт, такие выпады внесли смуту в отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава России некоторое время колебался, стоит ли поддерживать человека, который выливает ушат помоев на Россию.

Автор: 1 сентября 2020, 12:59 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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