Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. По мнению политика, за этой операцией стояли украинские спецслужбы.

Глава страны отметил, что россияне остановились в Белоруссии на время. Они планировали отправиться в третьи страны для легальной работы на нефтяных объектах.

"Их просто заманили, перетащили через границу и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании", – заявил Владимир Путин.

Политик добавил, что эта операция была спланирована украинскими и американскими спецслужбами. Причем некоторые ее участники не скрывают, что все было подстроено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о спланированной операции. "Печально, что некоторые издания сделали из этого сенсацию", – сказал он.

Напомним, о задержании 33 россиян в Белоруссии стало известно в конце июля. Их обвинили в попытке организовать массовые беспорядки накануне выборов главы страны.

Президент Александр Лукашенко рассказал, что задержанные являются членами частной военной компании "Вагнер". Некоторые из них в прошлом якобы участвовали в военных действиях на Украине.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский отправил запрос об экстрадиции задержанных. Он намеревался привлечь россиян к ответственности.

В начале августа некоторые СМИ сообщили об освобождении задержанных. Их вернули на родину. Дальнейшая судьба россиян остается неизвестной.