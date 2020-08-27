Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко в подавлении протестов

На телеканале "Россия 24" началось большое интервью Путина. Глава государства оценил ситуацию в соседней республике.

По словам российского лидера, Россия ведет себя гораздо более сдержано и нейтрально, чем многие другие страны. В интервью Путин констатировал, что Белоруссия – одна из самых близких нам стран.

"У нас теснейшая кооперация. У нас есть обязательства перед Белоруссией, и Россия их исполнит", – заявил президент. Он добавил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, что и было сделано.

"Он будет использован, если экстремистские элементы перейдут к открытому разбою. Сейчас необходимости использовать их нет. Все проблемы будут решаться мирным путем", – пообещал в интервью Путин. Он добавил, что если быть объективным – правоохранительные органы Белоруссии на фоне протестов ведут себя сдержанно.

Вопросы главе государства задает журналист Сергей Брилев. Напомним, в последний раз Владимир Путин давал интервью в конце июня этого года программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Тогда он рассказал, как относится к критике в свой адрес, ответил на претензии к поправкам в Конституцию страны и объяснил, почему никогда не летает с премьер-министром на одном самолете.

Как писали "Дни.ру", протесты в Белоруссии, митинги и забастовки на предприятиях страны продолжаются третью неделю. Народ недоволен результатами выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Граждане требуют перевыборов, на что глава государства идти категорически не намерен.