Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко в подавлении протестов

По словам российского лидера, Россия ведет себя гораздо более сдержано и нейтрально, чем многие другие страны. В интервью Путин констатировал, что Белоруссия – одна из самых близких нам стран.
"У нас теснейшая кооперация. У нас есть обязательства перед Белоруссией, и Россия их исполнит", – заявил президент. Он добавил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, что и было сделано.
"Он будет использован, если экстремистские элементы перейдут к открытому разбою. Сейчас необходимости использовать их нет. Все проблемы будут решаться мирным путем", – пообещал в интервью Путин. Он добавил, что если быть объективным – правоохранительные органы Белоруссии на фоне протестов ведут себя сдержанно.
Вопросы главе государства задает журналист Сергей Брилев. Напомним, в последний раз Владимир Путин давал интервью в конце июня этого года программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Тогда он рассказал, как относится к критике в свой адрес, ответил на претензии к поправкам в Конституцию страны и объяснил, почему никогда не летает с премьер-министром на одном самолете.
Как писали "Дни.ру", протесты в Белоруссии, митинги и забастовки на предприятиях страны продолжаются третью неделю. Народ недоволен результатами выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Граждане требуют перевыборов, на что глава государства идти категорически не намерен.
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